Курск, 17 октября, 2018, 17:08 — ИА Регнум. Врио губернатора Курской области Роман Старовойт выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Керчи. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба областной администрации.

Kremlin.ru Роман Старовойт

«Я шокирован новостями, которые поступили сегодня из Керчи. Для меня это не просто город Российской Федерации. Я его часто посещал в ходе строительства мостового перехода, часто там бывал, много и с местными жителями общался, и с региональными властями. И, безусловно, в первую очередь, хочу выразить слова глубокого соболезнования тем людям, чьи родственники пострадали и погибли в этой тяжелейшей трагедии», — заявил Старовойт.

Врио губернатора также сообщил, что регион готов оказать Крыму необходимую помощь, а в Курской области будут «предприняты все меры безопасности».