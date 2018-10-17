Керчь, Крым, 17 октября, 2018, 17:02 — ИА Регнум. Все необходимые запасы крови, ее компонентов, препаратов, а также лекарственных средств в больницах Крыма, в которые доставлены пострадавшие при атаке на политехнический колледж в Керчи, имеются в необходимых объемах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Крыма.

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По данным пресс-службы, на данный момент в больницах находятся 37 пострадавших. Развернуто восемь операционных в Керчи, две операционные в Ленинской центральной районной больнице, девять бригад скорой помощи работают на месте происшествия, задействована санавиация. Оказываются противошоковые мероприятия и первичная обработка повреждений. Кроме того, на месте работают психологи. Пострадавших готовы принять районная клиническая больница им. Н. А. Семашко, Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6, Республиканская детская клиническая больница. В помощь крымским медикам направлены специалисты из других регионов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. 17 человек погибли, около 40 ранены — это данные НАК. СКР возбудил уголовное дело. Подозреваемый в организации взрыва — студент колледжа. Он покончил с собой.