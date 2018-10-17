Санкт-Петербург, 17 октября, 2018, 16:58 — ИА Регнум. Закон о банкротстве физических лиц вступил в силу сравнительно недавно, быстрое увеличение количества таких процедур связано с тем, что людям потребовалось время, чтобы узнать об этом механизме и начать его использовать, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 17 октября, профессор департамента экономики НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Александр Скоробогатов, комментируя информацию о росте числа процедур личных банкротств в 2018 году.

Томас Роулендсон, Джордж Маутард Вудворд. Банкрот в повозке. 1799

Как сообщалось ранее, по итогам 9 месяцев 2018 года количество процедур банкротства физических лиц увеличилось в полтора раза в сравнении с аналогичным периодом 2017 года — до 30,4 тысяч процедур. В 86% случаев инициаторами процедуры банкротства являются сами граждане.

«Причины увеличения количества процедур банкротства понятны. Этот закон вступил в силу не так давно, около трех лет назад, и требовалось определённое время для того, чтобы граждане о нем узнали и начали использовать.

Аналогичным образом время и требовалось и тому бизнесу, который возник в этой сфере. Для организации этой работы тоже нужно время. Можно предполагать, что рост числа банкротств продолжится. В России количество людей с проблемными долгами очень велико.

Оказало ли влияние на увеличение числа процедур банкротства ухудшение экономической ситуации? Если это влияние и было, оно не было решающим. Основная проблема в том, что история кредитов в нашей стране очень коротка, население вовлечено в это совсем недавно. Зачастую не хватает опыта и грамотности, люди неверно оценивают свои возможности.

Предлагаемый законодательством механизм вполне корректен. Гражданин может претендовать на реструктуризацию долга, возвращать долги за счет своего имущества или заключать мировые соглашения с кредитором. Все необходимое законом предусмотрено», — отметил Скоробогатов.