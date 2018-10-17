Нью-Йорк, США, 17 октября, 2018, 16:56 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США начали торги разнонаправленно, 17 октября передает агентство Reuters.

Лебедь, рак и щука. Иллюстрация к одноимённой басне И. А. Крылова

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился на 92,55 пункта (0,36%), до 25 705,87 пункта. Индекс S&P 500 открылся выше на 1,75 пункта (0,06%), на уровне 2811,67 пункта. Индекс Nasdaq открылся выше на 23,77 пункта (0,31%), на уровне 7669,26 пункта.

Рост рынка, наметившийся 16 октября, оказался сбит негативным отчетом IBM. Инвесторы также напряженно ждут публикации отчета ФРС США.

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