Киев, 17 октября, 2018, 17:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал проект закона о госбюджете на 2019 год «реалистичным и полностью сбалансированным». Об этом Гройсман заявил 17 октября, открывая заседание правительства и комментируя запланированное в Раде рассмотрение проекта госбюджета.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

«Он дает абсолютную уверенность в экономическом росте в 2019 году… Я точно знаю, что все предложения, которые хотят включить в этот бюджет, они больше чем бюджет Германии», — сказал Гройсман.

Он призвал депутатов не заниматься популизмом и принять реальный проект бюджета.

«Я понимаю, что по политическим причинам проект бюджета начинают критиковать. Нам предлагают увеличить расходы на триллионы гривен. Но я не специалист давать пустые обещания. Это бюджет, который обеспечит развитие и рост экономики. С таким бюджетом ситуация будет стабильная, промышленность и производство будут расти, как и средние зарплаты», — добавил Гройсман.

По его словам, в проекте бюджета сохранены все приоритеты — от финансирования вооруженных сил Украины до внедрения реформ в образовании, медицине и дальнейшей децентрализации.

«Я хочу, чтобы украинцы гордились своей страной и теми, кто принимает государственные решения. Я всех к этому призываю. Этого ожидают украинские граждане. Я призываю, чтобы все участники бюджетного процесса, несмотря на выборы, принимали государственные решения, которые позволят выйти из проблем, которые накапливались десятилетиями», — подытожил Гройсман.

Как сообщалось, 14 сентября правительство Украины утвердило проект государственного бюджета на 2019 год и направило его на рассмотрение в парламент. Согласно документу, Кабмин планирует погасить госдолг в сумме 272,3 млрд грн (9,673 млн долл), в том числе внешнего — 121,8 млрд грн (4,3 млрд долл). Помимо этого, 145,2 млрд грн (5,158 млрд долл) будет направлено на обслуживание госдолга, в том числе 56,4 млрд грн (более 2 млрд долл) — внешнего.

Кроме того, в проекте бюджета заложен рост украинской экономики до 3% ВВП, инфляция — 7,4%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. При этом рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен (45,8 млрд долл). Это на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год. Кроме того, предусматривается повышение минимальных зарплат (со 132 до 148 долл) и пенсий.