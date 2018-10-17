Москва, 17 октября, 2018, 16:52 — ИА Регнум. Если у некоторых представителей европейской политической общественности и будет желание обсуждать тему, связанную с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги, это будет сделано исключительно в пику президенту США Дональду Трампу, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 17 октября корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

«Европа не является субъектом мировой политики, хотя европейцы могут в некоторых ситуациях пытаться позиционировать свою самостоятельность (как, например, в ситуации с Ираном), — сказал Шаповалов. — Сейчас идёт речь о предполагаемом убийстве одного гражданина. Но есть ситуации гораздо более вопиющие. Я имею в виду агрессию в отношении Йемена, которая осуществляется военной коалицией во главе с Саудовской Аравией на протяжении достаточно длительного периода времени, с жертвами среди мирных жителей. Что делает Европа? Разве она возмущается? Хоть одно слово сказано в защиту йеменского народа? По всей вероятности, если у некоторых представителей европейской политической общественности будет желание обсуждать тему, связанную с убийством Хашогги, это будет сделано исключительно в пику Трампу. Напрасно надеяться на то, что спустя месяц или через пару недель ЕС развернёт санкционную кампанию против СА. Всё ограничится дежурными заявлениями».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард отложила свой запланированный визит в Саудовскую Аравию. Кроме того, 23 октября в Эр-Рияде должна была состояться большая конференция инвесторов с участием крупных бизнесменов и политиков. Однако после скандала с предполагаемым убийством оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги приезд некоторых участников был отменен.

В частности, СА отказались посещать глава крупного банка HSBC Джон Флинт, британский инвестор Ричард Брэнсон, руководители компаний Viacom и Uber и другие.