Ярославль, 17 октября, 2018, 16:36 — ИА Регнум. Сотрудники контрольно-счетной палаты Ярославля провели проверку, после которой сочли, что сотрудники избиркома, не утомленные высокой явкой, могли бы сэкономить на собственных премиях и вернуть их в бюджет. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Этот вопрос рассматривался сегодня, 17 октября, на заседании комиссии муниципалитета. Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии города Ярославля в 2015—2017 годах, проводилась с 3 по 28 сентября.

Как сообщил представитель контрольно-счетной палаты, на проведение выборов депутатов муниципалитета 7-го созыва в 2017 году были утверждены бюджетные ассигнования в размере 28,5 млн рублей.

«Всего расходы на премирование за активную работу составили 12 млн рублей, или 40% всех средств, направленных на подготовку и проведение выборов. В том числе в 2017 году — свыше 11 млн рублей. По мнению КСП, указанные расходы не соответствуют принципу эффективности и экономности, поскольку комиссией при принятии нормативно-правовых актов о размерах и порядке выплаты компенсации дополнительного труда не разработаны и не определены критерии премирования. Кроме того, указанные премии выплачены без учета фактической явки избирателей», — сообщил представитель КСП и напомнил, что в 2017 году она составила 30,2%.

Если бы это обстоятельство было учтено, вероятная экономия составила бы около 8,5 млн рублей.

«Поэтому считаем, что комиссия должна была направить сэкономленные средства на уменьшение бюджетного дефицита города, а не тратить все это на премии. Премия должна быть заработана. Нагрузка на выборах при такой явке не была 100%, можно было скорректировать премии и эти деньги вернуть», — пояснили в КСП.

В ходе обсуждения этого вопроса прозвучала формулировка «огульная раздача денег». Правда, с оговоркой, что бюджетное право позволяет это делать.

Любопытно, что председатель городской избирательной комиссии Андрей Бурьяноватый на вопросы депутатов ответить не смог: он проигнорировал заседание без объяснений причин. Народные избранники остались недовольны таким неуважением и решили более подробно рассмотреть вопрос с премированием позже.