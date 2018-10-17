Ярославль, 17 октября, 2018, 16:30 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский предложил продать бренд «Золотое кольцо» Москве. Об этом народный избранник заявил на заседании комиссии по бюджету муниципалитета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Композиция в Ярославле, посвященная Золотому кольцу

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на комиссии было заявлено о том, что долг города достиг максимального предела, у города нет средств на исполнение своих обязательств. Депутаты предложили подумать над вариантами выхода из кризиса. Петровский, известный своими нестандартными заявлениями, с ходу предложил два.

«У меня как обычно много нестандартных предложений. Нашему бюджету пришел песец — маленький, пушистый, он шел, шел, и пришел. Наши старшие товарищи очень любят у нас забирать разные полномочия. У меня есть предложение добровольно отдать им полномочия по образованию — общему и дошкольному. Таким образом мы снизим нагрузку на наш бюджет», — заявил Дмитрий Петровский.

Кроме сокращения расходной части депутат видит возможности и пополнения доходов городской казны.

«Чтобы продать что то ненужное, надо купить что-то ненужное. У нас есть ненужный бренд — «Золотое кольцо». Надо начать переговоры с Москвой о продаже им бренда «Золотое кольцо». Если мы начнем переговоры о продаже за 50 миллиардов рублей, то где-то на 45 миллиардов сторгуемся. Москва покупает все, 90 миллиардов тратит каждый год только на плитку», — сказал Петровский.

Вероятно, депутат имел в виду бренд «Ярославль — столица Золотого кольца», который в конце 2016 года был зарегистрирован Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов тогда торжественно передал мэру Ярославля Владимиру Слепцову.