Москва, 17 октября, 2018, 16:19 — ИА Регнум. Программы математических школ востребованы и могут применяться в разных сферах, заявила 17 октября корреспонденту ИА REGNUM директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина. Она прокомментировала слова главы Сбербанка Германа Грефа о том, что математические школы являются пережитком прошлого.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Греф

Ирина Абанкина согласилась, что такие школы несколько устарели «с точки зрения специального статуса».

«Мне кажется, устарел формат спецшкол, в которые специальный отбор, специальный доступ. Но совершенно не устарели вариативные специальные программы, авторские программы, в которые можно включаться даже на принципах сетевого взаимодействия», — заявила она.

По ее оценке, программы математических школ, включая программирование, big data, навыки анализа данных, моделирования, востребованы.

«Это основа для очень многих не только наук, но и проектных практик, это возможности включаться в работу и по робототехнике, и по искусственному интеллекту, и по продвижению в современных технологических профилях», — пояснила она.

Абанкина считает важным, чтобы была возможность выбрать такую программу и по ней учиться, а если не получается, то уйти на более простую программу. В перспективе полученные знания могут понадобиться не только в науке, но и при использовании математики практически во всех сферах, от лингвистики, масс-медиа, до биотехнологий, медицины.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября глава Сбербанка Герман Греф заявил, что математические школы не нужны и являются «пережитком прошлого», поскольку детей в них «пичкают» одним предметом. В качестве объяснения своей позиции он напомнил о переизбытке юристов и экономистов, который был на рынке образования некоторое время назад.