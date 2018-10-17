Киев, 17 октября, 2018, 16:14 — ИА Регнум. В 2019 году на подконтрольной правительству Украины территории Луганской области остановятся угольные шахты. Это приведет к массовой безработице в регионе. Об этом 17 октября заявил депутат, сопредседатель «Оппозиционного блока» Юрий Бойко по итогам встречи с делегацией профсоюзов области, которая состоялась в парламенте.

Цитата из х/ф «Жерминаль». Реж. Клод Берри. 1993. Франция Угольная шахта

«Задолженность по зарплате на угольных и промышленных предприятиях, высокие тарифы, энергетическое снабжение — это комплекс проблем, которые требуют немедленного решения. Отсутствие вложения капиталов приведет к тому, что даже те шахты, которые сегодня работают, будут остановлены в следующем году, а это беда, которая моментально приведет к массовой безработице», — сказал Бойко.

Депутат призвал правительство решить проблему снабжения региона электроэнергией.

«Сегодня вся область находится на снабжении только с одной линии. Это опасно и это не дает развиваться промышленному комплексу области… Луганская область и так потерпела в результате военного конфликта, а нерешенные проблемы еще больше загоняют ситуацию в тупик», — добавил Бойко.

Он призвал правительство провести выездное заседание кабинета министров в области и рассмотреть социально-экономические программы для решения острых проблем региона.

Из-за войны в Донбассе под контролем Украины осталось 35 шахт из 95. По словам бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, из 35 шахт 11 — бесперспективные, их правительство собирается закрыть.

Ранее, депутат от фракции «Оппоблок» Сергей Дунаев заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял «политически мотивированное решение» о торговой блокаде отдельных регионов Донбасса, из-за этого Луганская область ежегодно недополучает 71,6 млн долл налоговых и таможенных платежей. Он призвал правительство заложить в проект бюджета на 2019 год компенсацию убытков в виде прямой субвенции на нужды местных бюджетов Луганщины.

Как сообщалось, 17 октября депутат от фракции «Оппозиционный блок» Сергей Сажко заявил, что правительство и премьер-министр Владимир Гройсман вынуждают шахтеров устроить в Киеве «голодные бунты» из-за четырехмесячной невыплаты зарплат.

«Вынужден обратиться к правительству от имени многотысячного коллектива государственного предприятия «Селидовуголь» относительно критической ситуации, которая там сложилась… На сегодняшний день долг по зарплате составляет 230 млн грн (8,2 млн долл.). Не проплачен даже июнь, а уже заканчивается октябрь… Ситуация с каждым днем только ухудшается. Общий долг уже четыре месяца», — сказал Сажко.