Ступино, Московская область, 23 июля, 2023, 09:19 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело после взрыва гранаты в Ступинском районе Московской области, в результате которого один человек погиб и ещё четверо были ранены. Сообщение об этом опубликовано 23 июля в Telegram-канале подмосковного главка СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным следствия, 22 июля 23-летний житель Ступино, находясь в жилом доме, стал демонстрировать своим знакомым предмет, конструктивно схожий с боевой ручной осколочной гранатой. При этом он, забавляясь, вынимал и вставлял обратно чеку.

«В результате неосторожности произошел взрыв, в результате которого мужчина скончался на месте», — сообщили в ведомстве.

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Пострадали ещё четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, которые находились рядом. Их доставили в медучреждения.

Уголовное дело возбуждено по статьям о незаконном обращении с взрывными устройствами (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ). Проведён осмотр места происшествия, назначены экспертизы, добавили в ведомстве.

Ранее ИА Регнум сообщало о взрыве гранаты в селе Бортниково Ступинского района во время застолья. По предварительным данным, гранату кто-то из отдыхающих взорвал в ходе конфликта.