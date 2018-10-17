Алма-Ата, Казахстан, 17 октября, 2018, 16:04 — ИА Регнум. Пожарные ликвидировали крупный пожар на территории рынка «Дарабоз» в селе Узынагаш Джамбульского района Алма-Атинской области Казахстана, сообщает 17 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на представителя комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Нурсултана Нурахметова.

Цитата из х/ф «Птицы». Реж. Альфред Хичкок. 1963. США Возгорание

Информация о пожаре поступила 17 октября в 15:40 по местному времени (12:40 по московскому времени). Пожарные ликвидировали пожар в 17:40 (14:40 по московскому времени). Площадь возгорания составила 168 кв. м.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября произошло возгорание в доме-музее «Пекарное мгновение» в Усть-Каменогорске. Площадь пожара составила 80 кв. м.