Дамаск, 17 октября, 2018, 15:56 — ИА Регнум. По информации от местных источников сирийской оппозиции, два боевика были убиты в ночь с 9 на 10 октября снайперами Сирийской арабской армии. Это произошло на западе провинции Хама у моста Бейт-аль-Рас. Исламисты принадлежали к так называемому Фронту национального освобождения. Данное объединение было создано из протурецких группировок боевиков в период подготовки масштабного наступления сирийской армии на северо-западе страны.

Цитата из х/ф «Цельнометаллическая оболочка». Реж. Стэнли Кубрик. 1987. США, Великобритания Жертва снайпера

Кстати, мост Бейт-аль-Рас был взорван джихадистами в августе этого года, чтобы затруднить возможное наступление сирийских проправительственных сил.

Активисты сирийской оппозиции полагают, что сирийская армия получила из России новые снайперские винтовки и тепловизионные прицелы к ним. Теперь данное оружие активно используется сирийскими военнослужащими у Идлибской буферной зоны.

Следует отметить, что ряд группировок исламистов отказались выполнять Сочинское соглашение: выводить тяжелую технику и самим выходить из демилитаризованной зоны. Поэтому Сирийская арабская армия придвинула к линии фронта больше своих войск в ожидании решения данного вопроса военным путем.