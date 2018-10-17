Астрахань, 17 октября, 2018, 15:54 — ИА Регнум. 16 сентября глава «Лукойла» Вагит Аликперов и временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов приняли участие в торжественной церемонии закладки объектов обустройства Ракушечного нефтегазоконденсатного месторождения.

Neubie Логотип «Лукойла»

Ракушечное месторождение расположено в 160 км от порта Астрахань, в 100 км от берега, глубина моря в этом районе составляет от пяти до восьми метров, извлекаемые запасы — 39 млн тонн нефти (285 млн баррелей) и около 33 млрд кубометров природного газа. Ввод Ракушечного месторождения в промышленную эксплуатацию запланирован на 2023 г. Ракушечное месторождение — одно из десяти открытых «Лукойлом» на шельфе Каспийского моря и третье из тех, разработка на которых началась. В 2026-м, по плану компании, начнется разработка Сарматского месторождения.

Планы нефтяников, безусловно, важны и интересны, но не меньшее значение имеет то, что промышленность Астраханской области получит стабильные, гарантированно оплачиваемые заказы. Специфика Каспийского моря в том, что всё оборудование, необходимое для разработки морских месторождений, можно производить только на месте, поскольку способов транспортировки на нужное место буровых платформ из других морей не существует. Объекты обустройства Ракушечного месторождения включают морскую ледостойкую стационарную платформу проекта 757-Р-1 и платформу жилого модуля проекта 757-Р-30, соединенные переходной галереей. В планах ведущего судостроительного завода Астраханской области, принадлежащего компании «Каспийская энергия управления» — дальнейшее расширение предприятия, увеличение штата с нынешних 850 человек до 2 000. С каждым новым проектом нефтедобывающих компаний растет количество заказов, строятся нефтеналивные суда и танкеры-химовозы, планируется восстановление и расширение судоремонтных подразделений. По итогам первого полугодия 2018 года рост промышленности в области составил 9% по отношению к такому же периоду 2017-го — значительно более высокий, чем в среднем по России. Кроме «Лукойла», промышленную добычу углеводородов в Астраханской области ведут «Газпром добыча Астрахань», Каспийская нефтяная компания и «Волгограднефтегаз». Подписание пятистороннего соглашения каспийских государств позволяет надеяться на дальнейший рост судостроительной отрасли.