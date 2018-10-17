Москва, 17 октября, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил принять все необходимые меры для помощи пострадавшим в колледже Керчи. В Крым направлены главы Минздрава и Минпросвещения Вероника Скворцова и Ольга Васильева, сообщает 17 октября пресс-служба правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вероника Скворцова

Министрам поручено на месте организовать помощь для пострадавших. При необходимости раненые должны быть отправлены в медучреждения Москвы и других российских городов.

Ранее премьер-министр выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Керчи.

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Как сообщало ИА REGNUM, днем 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв. Предположительно, взрывное устройство пронес в здание местный житель 2000 года рождения. Его нашли мертвым.

Погибли 18 человек, 32 пострадавших находятся в больницах Крыма. СКР возбудил по факту гибели людей уголовное дело.

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