Москва, 17 октября, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Следствие установит, был ли теракт в колледже в Керчи российским «Колумбайном». Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Kremlin.ru Владимир Жириновский

«Был это наш «Колумбайн» или теракт организован врагами России — в любом случае, главное, что необходимо сделать властям Крыма сейчас, это в максимально короткие сроки гарантировать безопасность жителей Керчи и всего полуострова, если возможные соучастники преступника еще не были ликвидированы или пойманы», — отметил депутат Госдумы.

Он уверен, что преступники непременно будут найдены и наказаны.