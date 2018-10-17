Ярославская область, 17 октября, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Следственный комитет начал проверку заявления о жестоком обращении с заключённым в Ярославской области. Об этом сказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ Следственного комитета России по Ярославской области Кристина Гузовская.

Колючая проволока

17 октября в СМИ появилась информация о заявлении одного из заключенных, находящегося в колонии Углича. Юрист фонда «Общественный вердикт» Эльдар Лузин рассказал, что осужденный Фархадбек Юлдашев жаловался на пытки и избиения в 2016—2017 годах в СИЗО-2 в Рыбинске. Следственный комитет начал проверку по этой информации.

Это не первая жалоба на жестокое обращение с осужденными в Ярославской области. Громкое дело было связано с публикацией видео пыток в ярославской колонии № 1. Это дело сейчас расследуется, обвиняемые арестованы.