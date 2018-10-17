Симферополь, 17 октября, 2018, 15:23 — ИА Регнум. Трагедия в Керчи свидетельствует о том, что утрата бдительности приводит к непоправимым утратам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявил депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»).

Дыра в заборе

«Случившееся в очередной раз свидетельствует о том, что утрата бдительности и снижение мер безопасности приводит к непоправимым утратам», — отметил Железняк.

Он выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В результате теракта в Крыму погибли 18 человек, ранены 50 человек.