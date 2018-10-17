Махачкала, 17 октября, 2018, 15:22 — ИА Регнум. В Верховном суде Дагестана состоялось рассмотрение апелляционной жалобы зашиты Бадрудина Мусаева — сына экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева, осужденного на 2,5 года лишения свободы. Решение Советского районного суда Махачкалы суд оставил в силе, сообщили ИА REGNUM 17 октября в пресс-службе Верховного суда РД.

Цитата из х/ф «Июльский дождь». Реж. Марлен Хуциев. 1967. СССР Отказ

Сам Бадрудин Мусаев на оглашение приговора не явился и до сих пор находится на свободе. Он всё ещё не объявлен в розыск, так как дело находилось на рассмотрении в Верховном суде республики, а приговор ещё не вступил в законную силу.

Напомним, приговор в отношении Мусаева-младшего был вынесен 9 июля 2018 года. Его обвинили в оскорблении сотрудника ГИБДД и применении насилия в отношении стража порядка, опасного для жизни и здоровья.

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Как сообщало ИА REGNUM, сын бывшего столичного градоначальника грубо нарушил правила дорожного движения 31 мая 2016 года. На своем автомобиле «Мерседес-Бенц» он выполнял рискованные трюки с заносами и разворотами на пересечении проспекта имени Расула Гамзатова и улицы Магомеда Ярагского в городе Махачкале. Его действия пытались пресечь сотрудники ГИБДД, однако Мусаев попытался совершить наезд на полицейского.

После того, как его все-таки удалось остановить, он напал на стражей порядка с кулаками, высказывая оскорбления и угрозы. Во время драки одному полицейскому сломали палец, другой страж порядка получил травмы различной степени тяжести.

Свою вину Мусаев не признал. Он заявил, что его намерено перепутали с его другом Даци Хазамовым, у которого первоначально произошёл конфликт с сотрудниками полиции.

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