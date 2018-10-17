Киев, 17 октября, 2018, 15:39 — ИА Регнум. Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата является иностранным представителем церкви, которая «обслуживает интересы оккупанта», заявил львовский журналист Остап Дроздов 16 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Ату его!

«Я действительно сомневаюсь, что эта организация имеет отношение к Украине, когда она игнорирует фактор украинской государственности, украинской идентичности, украинского языка и не расценивает украинство как самодостаточное, а только как братское» , — считает Дроздов.

Отметим, ранее УПЦ КП подала официальную жалобу на оскорбительные высказывания Дроздова, которые тот отказался как-либо опровергать.

Напомним, глава украинских раскольников Филарет заявил, что после предоставления томоса об автокефалии неканонической Украинской православной церкви часть прихожан УПЦ Московского патриархата перейдут в новосозданную религиозную структуру, а тем, кто останется верен УПЦ МП будет предложено перерегистрироваться под названием «Российской православной церкви».

Для реализации замысла Филарета, в Верховной раде разрабатываются соответствующие законы, которые позволят переводить храмы УПЦ МП в собственность раскольников путём простого голосования прихожан. Подобные случаи нередко возникали в 90-е годы, когда правильных «прихожан» привозили на голосование из других регионов страны.

Читайте также: Филарет рассказал, как раскольники будут отнимать храмы на Украине