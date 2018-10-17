Махачкала, 17 октября, 2018, 15:14 — ИА Регнум. Житель Дагестана Али К. приговорён к 18 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Такое суровое наказание он получил за участие в незаконном вооруженном формировании, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и умышленное причинение смерти человеку, сообщили ИА REGNUM 17 октября в пресс-службе Верховного суда РД.

Цитата из х/ф «Зелёная миля». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1999. США За решёткой

Как установили следствие и суд, обвиняемый вступил в 2013 году в ряды незаконного вооруженного формирования в селении Согратль Гунибского района Дагестана. Вместе с другими участниками бандгруппировки осужденный совершил разбойное нападение на жителя села Орта с целью завладения его имуществом.

В августе 2015 года в составе НВФ убил жителя села Наказух, наказав его таким образом якобы за сотрудничество с правоохранительными органами. При этом из дома жертвы обвиняемый похитил охотничье ружье. Среди преступлений, в которых также обвинили Али К., участие в нападении на сотрудников отдела полиции МВД РФ по Гунибскому району.

При задержании боевика в апреле 2016 года при нем был рюкзак с целым арсеналом огнестрельного оружия и боеприпасов.

Читайте также: За убийство участкового МВД в Дагестане судят боевика

Ранее ИА REGNUM сообщало, что житель Дагестана Шамиль Ю. предстанет перед судом за убийство полицейского и другие тяжкие преступления. Свои незаконные действия он совершал в составе вооружённого формирования, действовавшего на территории Кизлярского и Бабаюртовского районов Дагестана.

По версии следствия, 29 сентября 2017 года в селе Большая Задоевка Кизлярского района Шамиль Ю. и другие бандиты в пункте полиции напали с ножом на местного участкового. От полученных травм полицейский скончался на месте. А бандиты, похитив табельный пистолет полицейского и завладев служебным автомобилем, скрылись с места убийства.

На следующий день участники вооружённой банды совершили ещё одно нападение на участкового полиции в селе Ибрагимотар Бабаюртовского района.

Читайте также: По факту убийства двух полицейских в Дагестане возбуждено уголовное дело