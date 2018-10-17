Сеул, 12 сентября, 2018, 12:23 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что ядерное оружие является одной из угроз миру во всём мире, сообщает Antaranews.

Цитата из х/ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США Ядерная вспышка

«Ядерная угроза — одна из нескольких задач, стоящих перед миром сегодня», — подчеркнул президент, выступая с публичной лекцией перед студентами исследовательского института в Сеуле 11 сентября.

Помимо ядерной угрозы, в настоящее время мир сталкивается с международными проблемами безопасности, связанные с ситуацией в Афганистане, на Ближнем Востоке, в штате Ракхайн (Мьянма).

«Популизм, протекционизм и односторонность резко возросли в разных частях света», — добавил президент.

По словам Джоко Видодо, Южная Корея и Индонезия являются идеальными партнерами для сотрудничества в направлении прогрессивной международной повестки дня для всего мира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин высоко оценил усилия Джоко Видодо в установлении мира на Корейском полуострове в ходе визита президента Индонезии в Сеул с 10 по 11 сентября.