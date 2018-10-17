Чебоксары, 17 октября, 2018, 15:09 — ИА Регнум. Дело о банкротстве одной из строительных компаний в Чувашии привело к привлечению субсидиарной ответственности одного из контролирующих лиц должника. Арбитражный суд республики частично удовлетворил заявление конкурсного управляющего о взыскании более 13 млн рублей с бывшего руководителя должника, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Судебное взыскание

В центре разбирательств оказалось ООО «Регионстрой», которое решением Арбитражного суда Чувашии от 30 июля 2015 года признано банкротом, открыта упрощенная процедура конкурсного производства ликвидируемого должника. В 2017 году конкурсный управляющий подал заявление о привлечении Андрея Гордиенко, Алексея Сарбаева и Александра Федотова к субсидиарной ответственности и взыскании с них солидарно в пользу «Регионстроя» 13 058 576,81 рублей.

«В обоснование заявления указано на то, что ответчики являются контролирующими должника лицами и на них может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам должника», — говорится, в частности, в документе.

В октябре 2018 года Арбитражный суд Чувашии удовлетворил заявление частично и вынес решение о взыскании указанной суммы с Алексея Сарбаева в пользу общества. Определение суда может быть обжаловано.

Согласно данным ЕГРЮЛ, «Регионстрой» создано в апреле 2011 года в Чебоксарах с уставным капиталом в 11 тыс. рублей, учредителем является Александр Федотов. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий, дополнительных видов деятельности — более 100.