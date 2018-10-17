Москва, 17 октября, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Утверждения польской стороны, что сжиженный природный газ (СПГ) из США по заключенному контракту будет дешевле, чем трубный газ российского Газпрома, не лишены лукавства. Об этом ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал RT.

Gazprom.ru СПГ-танкер

Ранее глава польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк заявил, что подписанное польской стороной с американской Venture Global LNG соглашение позволит Варшаве покупать СПГ дешевле, чем стоит российский газ.

По словам Юшкова, в этом заявлении «есть определённое лукавство», поскольку цена на СПГ постоянно меняется.

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«Говорить о том, что цена по контракту, который ещё не начал исполняться, ниже, чем у Газпрома, довольно сложно», — заявил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в PGNiG объявили о заключении контракта на поставку СПГ между польской компанией PGNiG и американской Venture Global LNG. Польша по соглашению на протяжении 20 лет будет получать по 2 млн тонн топлива в год.

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