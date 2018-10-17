Ярославль, 17 октября, 2018, 15:07 — ИА Регнум. Долг Ярославля достиг своего предела — 99% от собственных доходов. Об этом на заседании муниципалитета Ярославля сообщил заместитель мэра, директор департамента финансов мэрии Андрей Данц, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославль

Муниципальный долг — 6 млрд 870 млн рублей. Это практически 99% собственных доходов — мы выходим на предельный показатель, определенный бюджетным кодексом», — сказал Андрей Данц.

Согласно бюджетному кодексу, долг не может превышать размер собственных доходов. Ранее доходы также росли примерно на 5% в год, что несколько отодвигало и порог долга. Однако в 2018 году мэрия прогнозирует сокращение доходов на 380 млн рублей.

Доходы сократились по нескольким причинам: земля ярославского НПЗ перешла в федеральную собственность, и арендные платежи теперь идут в федеральный бюджет. Город потерял на этом 165 млн рублей. Еще 120 млн недополучит Ярославль из-за сокращение спроса на недвижимость — не выполняется план приватизации. 50 млн потеряно из-за пересмотра кадастровой стоимости земли по решениям судов — сократились налоги и аренда.

Андрей Данц признал, что в этом году около 300 млн рублей обязательств городских властей перед подрядчиком не будут профинансированы и уйдут в кредиторскую задолженность, которая вырастет до 700−800 млн рублей.

«Без кредитного портфеля сбалансировать ситуацию будет невозможно. Возможны задержки, в том числе и заработной платы», — сказал председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

Есть еще решения судов на сумасшедшие суммы, и если все подсчитать, то мы давно за пределом максимального порога долга», — сказал председатель комиссии по бюджету Сергей Смоленский.

В итоге собственных доходов города в 2019 году хватит лишь на исполнение обязательств в течение 9 месяцев. Еще 3 месяца бюджетом будут не обеспечены. Городские власти планируют обратиться за помощью к правительству Ярославской области. Больше денег на выполнение своих обязательств взять почти негде.