Павлодар, Казахстан, 17 октября, 2018, 15:00 — ИА Регнум. ТОО «А3 Коммерц», которое поставило трамваи из Белоруссии в Павлодар, оштрафовано на 288 600 тенге ($789) за неуплату налога на добавленную стоимость при импорте продукции, сообщили 17 октября в пресс-службе главной транспортной прокуратуры Казахстана.

Переполненный трамвай с зацеперами. 1933

Павлодарская транспортная прокуратура также взыскала с товарищества НДС в размере 56 млн тенге ($153 055) в пользу государства. Данную сумму ТОО «А3 Коммерц» должно было уплатить при поставке трамваев из Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году транспортной прокуратурой Казахстана возбуждено 67 уголовных дел по экономической контрабанде, что на 13,3% больше, чем годом ранее.