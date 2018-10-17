Мехико, 17 октября, 2018, 14:58 — ИА Регнум. Власти мексиканской столицы разрабатывают план по снабжению города водой на время проведения масштабных ремонтных работ главной системы водоснабжения Мехико, сообщает агентство Prensa Latina 17 октября.

Если в кране нет воды

Огромный город останется без воды с 31 октября по 4 ноября. За пять дней до отключения напор воды в системе водоснабжения будет увеличен на 15%, чтобы жители, государственные и частные учреждения заполнили резервуары с водой.

В случае непредвиденных обстоятельств, если резервуары с водой будут опустошены, приоритет будет отдаваться функционированию общественной инфраструктуры — для поддержания работы школ, больниц, рынков и помещений для уязвимых групп населения.

Цистерны объемом от 10 тыс. до 40 тыс. литров будут совершать до четырех рейсов в день. Подача воды будет контролироваться агентами министерства общественной безопасности. Отключение воды состоится не только в столице, но и во множестве муниципалитетов одноименного штата Мехико.