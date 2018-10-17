Керчь, Крым, 17 октября, 2018, 14:51 — ИА Регнум. В Крым направили специалистов, имеющих опыт расследования террористических актов. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Цитата из х/ф «Прикосновение». Реж. Альберт Мкртчян. 1992. Россия Следователь по особо важным делам

«По указанию председателя Следственного комитета Российской Федерации уголовное дело передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства. На полуостров направлены криминалисты и следователи, имеющие опыт работы с подобными преступлениями. Также сформирован штаб, в который вошли сотрудники СК России, ФСБ и МВД», — отметили в пресс-службе ведомства.

На данный момент следователи занимаются допросом свидетелей и очевидцев, а также изучают видео с камер наблюдения. На дорогах полуострова и Крымском мосту ввели усиленный режим, движение к вокзалам ограничено.

Напомним, по предварительным данным, в столовой колледжа взорвалось неустановленное устройство, начинённое металлическими предметами. Позже директор учебного заведения рассказала о неизвестных, устроивших беспорядочную стрельбу.

В Следкоме РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ — «Теракт».