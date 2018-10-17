Керчь, Крым, 17 октября, 2018, 14:42 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта в Керченском политехническом колледже, в результате которого погибло 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный коммитет

«По предварительным данным, в столовой колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начинённое металлическими предметами. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ. Данные о пострадавших уточняются, большая часть из них — подростки», — отметили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, после теракта в Керченском политехническом колледже в городе закрыты все учебные учреждения, детей срочно забирают по домам из школ и детсадов. В республике объявлен трехдневный траур.