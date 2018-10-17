Вашингтон, 17 октября, 2018, 14:39 — ИА Регнум. Специальный прокурор США Роберт Мюллер, ведущий расследование предполагаемого вмешательства России в выборы в США, может, по некоторой информации, раскрыть ключевые результаты своей работы после промежуточных выборов, сообщает 17 октября со ссылкой на источники Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

По словам одного из источников, данные, которые вскоре должен раскрыть Мюллер, связаны с возможным сговором предвыборного штаба Трампа с Россией во время выборов 2016 года.

Напомним, промежуточные выборы в США состоятся 6 ноября. На них американским гражданам придется выбрать 35 сенаторов, 36 губернаторов штатов и 435 членов палаты представителей, а также целый ряд других законодателей. Как отмечают эксперты, в случае победы демократов, политическое давление на действующего президента США Дональда Трампа может значительно увеличиваться.