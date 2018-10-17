Калуга, 17 октября, 2018, 14:38 — ИА Регнум. Сегодня, 17 октября, в Калуге прошла патриотическая акция «День призывника». Дважды в год у молодых калужан есть возможность побывать в одной из воинских частей, расположенных в Калуге, и посмотреть, что их ждёт во время службы в армии, пообщаться с военнослужащими и задать им все интересующие вопросы.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужские призывники побывали в воинской части

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, на торжественном построении будущих призывников приветствовал председатель призывной комиссии, глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов.

«Сегодня особенный день для тех молодых людей, кто через несколько недель отправится служить в ряды российской армии, для тех, кто готов честно и достойно выполнить свой долг перед Отечеством, — заявил он. — Военная служба, прежде всего, школа воспитания патриотизма и мужества. Я желаю вам интересной службы и крепкой армейской дружбы».

В программу посещения воинской части вошли осмотр выставки оружия, знакомство с военной техникой, спортивным городком и тиром, а также посещение казарм и музея воинской славы.