Керчь, Крым, 17 октября, 2018, 14:34 — ИА Регнум. После теракта в керченском колледже в городе в усиленном режиме работают все оперативные службы. Об этом журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Мвд.рф Полиция России

«Все оперативные службы, все силовые структуры, ФСБ, следственный комитет, прокуратура сейчас тут, на месте, работают в усиленном режиме. К сожалению, сведения пока поступают отрывочно», — сообщил глава республики.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил ФСБ и следственным органам незамедлительно установить причины трагедии.

Также по теме: Директор колледжа в Керчи: «Тут как в Беслане»