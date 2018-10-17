Екатеринбург, 17 октября, 2018, 14:27 — ИА Регнум. В Свердловской области дорожная авария унесла жизни трёх человек. Инцидент произошёл утром 17 октября на 23-м километре ЕКАД. По сообщению очевидцев в соцсетях, столкнулись автомобиль Suzuki и КамАЗ.

Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания Столкновение

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В результате ДТП водитель иномарки и пассажир, сидевший на переднем сиденье, скончались на месте происшествия. Второго пассажира с заднего сиденья забрала бригада скорой помощи, однако довезти до больнице его не успели. Он скончался по дороге в медучреждение.

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По предварительной информации, аварию спровоцировал водитель Suzuki. Он выехал на встречную полосу движения и лоб в лоб столкнулся с идущим навстречу КамАЗом.

Добавим, что по данным регионального МВД, за прошедшие сутки, 16 октября, на территории Свердловской области произошло четыре ДТП, в которых один человек погиб, трое получили травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, крупная смертельная авария произошла в Свердловской области вечером 10 октября. В Каменске-Уральском автомашина Mazda врезалась в автобус «ПАЗ». За помощью к медикам обратились 17 человек, в том числе несколько детей. Семь человек были госпитализированы. По данным полиции, виновником аварии мог быть водитель иномарки. Позднее он скончался в больнице.