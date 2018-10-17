Вашингтон, 17 октября, 2018, 14:27 — ИА Регнум. США готовы помочь Турции в расследовании дела об исчезновении оппозиционного властям Саудовской Аравии журналиста Джамаля Хашогги, заявили 17 октября в государственном департаменте США, сообщает британское агентство Reuters.

POMED Джамаль Хашогги

С таким заявлением внешнеполитическое ведомство выступило после того, как его глава Майкл Помпео завершил свой визит в Турцию, где он встретился с президентом и главой МИД страны.

«Государственный секретарь также выразил озабоченность США из-за исчезновения Джамаля Хашогги», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара по-прежнему добивается возможности провести обыск в резиденции консула Саудовской Аравии в Стамбуле.