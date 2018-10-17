Йошкар-Ола, 17 октября, 2018, 14:20 — ИА Регнум. В Марий Эл по итогам января-августа число умерших превысило число родившихся на 19,1%. Годом ранее за аналогичный период показатель составлял 3,7%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

Василий Перов. Старики-родители на могиле сына. 1874

Демографическая ситуация по-прежнему характеризуется снижением числа родившихся, ростом численности умерших, сокращением числа заключенных баков и увеличением количества разводов.

Так, за восемь месяцев в республике число родившихся снизилось на 9,5%, умерших — увеличилось на 4% за указанный период по сравнению с данными за январь-август 2017 года.

Основными причинами смертности в республике являются болезни системы кровообращения — по этой причине скончались 41,8% от общего числа умерших, новообразования — 13,5%, а также внешние причины — 10,5%.

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В то же время число зарегистрированных браков в регионе сократилось на 8,4%, количество разводов выросло на 4,9%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам января-июля 2018 года население Приволжского федерального округа сократилось на 55 317 человек. Ни в одном из субъектов ПФО в указанном периоде не наблюдается естественный прирост населения. Население Марий Эл за восемь месяцев сократилось на 928 жителей.

Кроме того, наблюдается миграционная убыль населения в январе-июле 2018 года — Поволжье покинули 29 092 человека, что на 12,5 тыс. больше, чем годом ранее.