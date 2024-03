Лос-Анджелес, США, 17 октября, 2018, 14:19 — ИА Регнум. Создатель сериала «Это мы» (This is us) Дэн Фогельман рассказал журналистам о сложном «вьетнамском» эпизоде шоу. Его слова 16 октября передал портал IndieWire.

Цитата из к/ф «Это мы», создатель Дэн Фогельман. 2016. США На диване

Фогельман сказал, что ему было очень интересно рассказать историю Джека Пирсона (его играет Майло Вентимилья) и показать зрителям воспоминания о его службе во Вьетнаме в 1971 году.

В частности, в этом эпизоде будут показаны отношения Джека с его младшим братом Ники (Майкл Ангарано), который погиб в одном из боев. Режиссёр заявил: когда зрители посмотрят эту серию, они гораздо лучше узнают персонажа, даже если ранее они считали, что знают его достаточно неплохо.

Напомним, сериал «Это мы» выходит на телеканале Fox с 20 сентября 2016 года. Он рассказывает о жизни семьи, в которой дети были рождены в тот же день, что и их отец.