Москва, 17 октября, 2018, 15:18 — ИА Регнум. В Москве 20 октября из-за технических работ сразу несколько пригородных поездов Курского направления МЖД изменят маршруты следования. Как корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, изменения в расписание вносят на время с 9 до 19 часов в связи с развитием путевой инфраструктуры.

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР В электричке

«20 октября с 09:00 до 19:00 на втором главном пути станции Царицыно железнодорожники уложат новый стрелочный перевод», — сообщили в пресс-службе.

Так, изменения затронут остановочные пункты Покровская, Царицыно и Москворечье. Несколько пригородных поездов, в частности, Курско-Рижского диаметрального направления, выполнят укороченные рейсы, у других электропоездов изменится время отправления и количество остановок на маршруте.

Напомним, развитие Курского направления Московской железной дороги проходит в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД». В ходе её реализации в сентябре между станциями Царицыно и Подольск начали курсировать дополнительные пригородные поезда «Спутники».

Кроме того, на станциях Царицыно и Подольск были построены новые пассажирские платформы, а также обустроены дополнительные приемоотправочные пути и стрелочные переводы.

В пресс-службе также отметили, что дальнейшая реконструкция Курского направления позволит запустить один из первых диаметров проекта МЦД Нахабино — Подольск.

Как сообщало ИА REGNUM, Российские железные дороги в кратчайшие сроки должны сосредоточиться на обновлении парка пассажирских вагонов.

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