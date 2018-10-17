Москва, 17 октября, 2018, 14:19 — ИА Регнум. Свои соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в Керченском политехническом колледже выразил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Председатель правительства выразил соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении.

Ранее свои соболезнования жертвам инцидента в Керчи принес президент России Владимир Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в политехническом колледже города Керчи произошел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, погибло десять человек, еще несколько десятков получили ранения. В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) уведомили, что взрыв произошёл в результате подрыва неустановленного взрывного устройства.

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