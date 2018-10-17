Вильнюс, 17 октября, 2018, 14:15 — ИА Регнум.

Цитата из х/ф «Несколько дней из жизни Обломова». Реж. Никита Михалков. 1980. СССР Отрезвление

Всемирный экономический форум огласил свой традиционный индекс конкурентоспособности, в котором ситуация в разных областях оценивается в 140 странах мира. Литва в этом рейтинге занимает 40-е место и за год потеряла две позиции, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сама по себе 40 позиция не считается неудовлетворительным положением, однако во множестве областях Литва занимает последние позиции среди 140 стран.

Согласно отчёту ВЭФ, по лёгкости поиска квалифицированных работников Литва занимает 123 место, по способностям выпускников вузов — 107 место, по способностям лиц, получивших среднее образование — 118 место, грамотности потребителей 78 место, социальному окружению 121 место, области здравоохранения 77 место. По кредитованию среднего и малого бизнеса — 87 место, по капитализации рынка 93 место, по критериям налогообложения на рынке труда 130 место из 140 возможных.

На общее 40 место индекса конкурентоспособности Литву вывели в основном области высоких технологий. Например, по использованию информационных технологий Литва занимает 18 место в этом рейтинге.