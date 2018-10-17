Киев, 17 октября, 2018, 14:13 — ИА Регнум. Украинский депутат от фракции «Самопомич» Егор Соболев допускает, что президент Украины Петр Порошенко «покрывает» незаконное обогащение и связи с Россией первого замглавы службы внешней разведки Украины Сергея Семочко. Об этом Соболев заявил 17 октября, выступая с трибуны Верховной Рады.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Служба безопасности Украины начала расследование по раскрытым журналистами фактами незаконного обогащения и возможных связей с Россией первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Семочко… Нам нужно эффективное расследование. Слава Богу, что оно началось хотя бы на вторую неделю после полного молчания всего руководства страны и отсутствия реакции от самой Службы внешней разведки. Напомню, ранее такое же расследование начало Национальное антикоррупционное бюро Украины», — сказал Соболев.

Он призвал Порошенко прокомментировать ситуацию вокруг Семочко.

«Хочу обратиться к президенту Петру Порошенко, который назначил Семочко на эту должность. Именно президент определяет, кто руководит спецслужбами. Можно много рассказывать о своём патриотизме по телевизору и на билбордах. Но на самом деле за политика всегда говорят его действия, его голосования или его подписи. Под назначением Семочко стоит ваша подпись, господин президент. Вы уже вторую неделю набрали в рот воды, и делаете вид, что это вас не касается», — добавил Соболев.

Депутат отметил, что семья разведчика Семочко владеет бизнесом в Крыму.

«Речь идет о незаконном обогащении во время войны и о возможных связях с Российской Федерацией второго по должности разведчика Украины. Журналисты раскрыли факты, которые могут говорить о том, что семья этого разведчика ведет бизнес в Крыму. Что это значит, не вам рассказывать. Как может разведчик заработать во время войны за независимость? Стоимость особняков, которые появились у связанных с ним людей, оценили в 7 млн долл», — рассказал Соболев.

Он также призвал Порошенко отстранить Семочко от занимаемой должности на период ведения следствия.

«Господин президент, вы должны четко ответить обществу: вы покрываете незаконное обогащение, вы покрываете государственное предательство или нет? В любой цивилизованной европейской стране такое должностное лицо само бы ушло в отставку. Если он этого не делает, его надо отстранить от занимаемой должности на время проверки и привлечь к ответственности, если факты незаконного обогащения подтвердятся», — подытожил Соболев.

Как сообщалось, 3 октября НАБУ открыло уголовное производство против первого замглавы СВР по статье о незаконном обогащении. В октябре СБУ открыла уголовное производство, в рамках которого ведется проверка первого заместителя главы СВР Сергея Семочко. СБУ планирует привлечь Бигуса и его команду к процессуальному сотрудничеству «для исследования изложенных в журналистском расследовании обстоятельств».

Напомним, в расследовании телепроекта Bihus.info говорилось, что Семочко, которого 31 июля президент Украины Петр Порошенко назначил первым замглавы СВР, ранее служил в СБУ в Крыму, а его гражданская жена Татьяна Лысенко и еще семеро членов семьи получили российские паспорта после присоединения Крыма к России.

В свою очередь Семочко опроверг эту информацию. По его словам, у него и его супруги нет никаких других паспортов, кроме украинских. Семочко в годы руководства экономической контрразведкой СБУ проявлял интерес к теневым доходам фармацевтических компаний, утверждают журналисты программы. Они подозревают, что это может объяснить покупку семьей замглавы СВР недвижимости под Киевом на 200 млн грн и появление у него дорогостоящего авто Land Cruiser.