Алма-Ата, Казахстан, 17 октября, 2018, 14:17 — ИА Регнум. Прокуратура Алма-Аты выявила 14 фактов фальсификации документов на компенсацию стоимости земельных участков, изымаемых у граждан для строительства транспортных развязок и дорог. Об этом 17 октября сообщает издание Informburo со ссылкой на прокурора Алма-Аты Берика Жуйриктаева.

Микеланджело Меризи да Караваджо. Шулера. 1594

В администрации города состоялось совещание по вопросам эффективного использования земельного фонда. Прокурор отметил, что собственники земельных участков подделывают решение местных исполнительных органов, техпаспорта и акты ввода объектов в эксплуатацию.

Ущерб государству от незаконной деятельности составил 2,5 млрд тенге ($6,83 млн). Прокуратура сумела предотвратить ущерб на 1,5 млрд тенге ($4,1 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре прокуратура Атырауской области Казахстана выявила грубейшие нарушения земельного законодательства со стороны исполнительных органов власти.