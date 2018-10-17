Белгород, 17 октября, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Житель Белгородской области подозревается в изнасиловании малолетней дочери своей сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Цитата из х/ф «Бесы». Реж. Владимир Хотиненко. 2014. Россия Педофил высматривает жертву

В отношении 29-летнего жителя Белгородской области возбуждено уголовное дело по статье «Иные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

По версии следствия, мужчина жил вместе с сожительницей и её малолетней дочерью. 7 октября, когда женщины не было дома, он совершил противоправные действия в отношении ребенка и снял всё это на видео. Когда мать девочки нашла видеозапись, она обратилась в полицию.

Подозреваемый заключён под стражу, следователи устанавливают все обстоятельства преступления.