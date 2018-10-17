Бишкек, 17 октября, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Сотрудники службы по противодействию экстремизму и нелегальной миграции МВД Киргизии арестовали гражданина одной из стран СНГ, вербовавшего и отправлявшего киргизстанцев в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

В ведомстве отмечают, что 38-летний задержанный находился в международном розыске за причастность к террористической деятельности. По данным следствия, он прошел диверсионно-боевую подготовку и воевал против правительственных сил Сирии.

Арестованного террориста поместили в следственный изолятор. Сейчас милиция пытается установить личности сообщников задержанного иностранца.

ИА REGNUM напоминает, что на стороне различных террористических группировок в зоне боевых действий на территории Сирии, Афганистана и Ирака воевали около 800 граждан Киргизии. Почти половина из них женщины и дети.

Отметим, что в конце сентября 2018 года спецслужбы Киргизии арестовали вербовщика, переправившего в зону вооруженного конфликта в Сирии свыше 100 граждан стран СНГ.