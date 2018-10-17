Москва, 17 октября, 2018, 14:05 — ИА Регнум. Нефть Brent по-прежнему торгуется в рамках восходящего тренда с середины августа 2018 года. Реальной реперной точкой смены тенденции остается отметка 77,37 долларов за баррель, до которой еще не дошли. Поэтому оснований для сильного снижения пока нет, сообщил 17 октября ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

United Nations Photo Добыча нефти Brent в Северном море

Фундаментально нефть поддерживает сохраняющаяся напряженность в отношениях между США и Саудовской Аравией в связи с исчезновением саудовского журналиста. Кроме того, 16 октября вышли данные от API по запасам нефти и нефтепродуктов. По данным Американского института нефти, запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,1 миллиона баррелей до 408,5 миллиона за неделю против прогноза роста на 2,2 миллиона баррелей.

Данные поддержали нефтяные котировки. Сегодня ждем подтверждения от Минэнерго.

Одновременно с этим не стоит уповать на резкий рост нефти на фоне потенциальных санкций со стороны США в отношении Саудовской Аравии. Причина этому очевидна — экономика США сильно зависит от поставок нефти из этой страны, поэтому по нефтегазовому сектору Трамп вряд ли ударит, а это основа бюджета для саудитов.

Тем более этот сценарий маловероятен в свете того, что Трамп пытался договориться с саудитами об увеличении поставок нефти на рынки США, чтобы сбить цены на бензин.