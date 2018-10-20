Вашингтон, 20 октября, 2018, 13:54 — ИА Регнум. Позиция, занятая США по ситуации вокруг Северной Кореи, зашла если не в тупик, то в довольно сложную фазу. Почему, поставив на кон разрешение северокорейского вопроса в американском ключе, Вашингтон может упустить шанс на мирное разрешение вопроса, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

State.gov Майк Помпео и Ван И

США злят Китай. Именно так можно кратко резюмировать претензии, высказанные госсекретарю США Майку Помпео главной китайского МИД Ван И. Включившись в режим торговой войны, Штаты добавили к давлению на Китай провокации в тайваньском вопросе, включив Тайвань в перечень получателей военной помощи из бюджета Пентагона. Этот шаг грубо противоречит предыдущему согласию США с концепцией «одного Китая», согласно которой основным представителем китайского народа является КНР, и все вопросы должны решаться только при его участии.

Такая политика США становится понятной с учетом происходящего вокруг Северной Кореи. «Дорожная карта», предложенная Москвой и Пекином, стала основой разрешения конфликтной ситуации, но была заморожена с подачи Вашингтона и остается сейчас в подвешенном состоянии. Напирая на необходимость денуклеаризации Корейского полуострова, США в упор не хотят видеть связанной с этим вопросом в качестве условия демилитаризации, то есть вывода американских военных из Южной Кореи. Существует вероятность, что без соблюдения этого условия требования об уничтожении северокорейского ядерного щита в случае выполнения обернутся не мирным договором и гарантией безопасности, а скорой агрессией. А подвесив ситуацию в указанном положении, США молчаливо сворачивают к сценарию, неотвратимо ведущему к войне.

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