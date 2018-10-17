Вильнюс, 17 октября, 2018, 14:02 — ИА Регнум. В Литве, которая находится среди лидеров ЕС по количеству жителей, живущих у или за чертой бедности, сегодня, 17 октября, пообещали «решительные шаги» по борьбе с бедностью, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Именно сегодня такое заявление сделано в связи с тем, что 17 октября отмечается Международный день борьбы с бедностью и социальным отчуждением.

Kārlis Dambrāns Евро

Представительница правящей в Литве фракции Социал-демократической партии труда Риманте Шалашавичюте заявила, что в социальной сфере на программу борьбы с нищетой в 2019 году запланировано потратить 600 млн евро. При этом Шалашавичюте уверена, что положение в Литве в этом направлении, хоть и не так быстро, как хотелось бы, но постепенно улучшается. В пример она привела пенсионную реформу, которая, по её словам, выгодна пенсионерам, реформу фонда соцстраха и уже полтора года работающий либеральный трудовой кодекс, льготы для многодетных семей и так далее.

С Шалашавичюте не согласен Евростат, который накануне, 16 октября, объявил, что ситуация в Литве ухудшается, а количество нищих — растёт. Порядка 29,6% жителей сегодняшней Литвы живут на грани нищеты

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