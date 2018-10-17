Красноярск, 17 октября, 2018, 14:00 — ИА Регнум. Из Диксона в Красноярск специальным авиарейсом в сопровождении госинспекторов краевого минэкологии и сотрудников парка флоры и фауны «Роев ручей» доставили белого медвежонка. Об этом ИА REGNUM сегодня, 17 октября, сообщили в министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Скриншот со страницы группы «Роев ручей». Vk.com Белого медвежонка из Диксона привезли в Красноярск

В сентябре 2018 года в министерство поступила информация о том, что по улицам северного посёлка Диксон гуляет молодой хищник. Отпугнуть зверя не удавалось. Медведь людей не боялся, он кормился на местных свалках и ночевал под домами.

По словам замминистра экологии и рационального природопользования Александра Коробкина, рано или поздно эта ситуация стала бы опасной для населения:

«Учитывая, что белый медведь — это животное, занесённое в Красную книгу РФ, то его отстрел был категорически запрещён. Мы решили вылететь на Диксон, чтобы отловить хищника и доставить его в Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей».

Сейчас за медвежонком присматривают специалисты. Зоологи уже определили, что это самка.

В «Роевом ручье» напомнили, что специалисты парка уже имеют опыт по спасению и содержанию белых медведей. В 2006 году с острова Врангеля в Красноярск привезли белого медвежонка Феликса. Спустя четыре года с полуострова Таймыр прибыли сразу два медвежонка — самки Аврора и Виктория.