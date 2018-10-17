Оренбург, 17 октября, 2018, 14:00 — ИА Регнум. В Оренбурге сегодня, 17 октября, большинство депутатов заксобрания региона проголосовали против проведения на региональном уровне референдума за прямые выборы. Свои голоса за референдум отдали 11 депутатов, против — 34, то есть вся фракция «Единой России», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном парламенте.

Zaksob.ru На заседании Законодательного Собрания

Лидер фракции КПРФ Максим Амелин в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что последует иск в суд с требованием признать незаконным отказ заксобрания. В заключении дана правовая оценка инициативы, согласно которой с таким вопросом нельзя выходить на референдум.

«Мы считаем, что можно. Поэтому будем оспаривать трактовку Законодательного собрания»,— отметил депутат.

Также он сделал акцент на том, что депутатский корпус еще не рассматривал поправки в закон о местном самоуправлении, предложенные фракцией КПРФ. Они также предполагают возвращение к прямым выборам глав муниципалитетов.

Между тем, можно уже сейчас сделать прогноз, который пессимистичный. Поскольку рассматривать законопроект, инициатором которого выступили коммунисты, будет все тот же комитет по местному самоуправлению и вопросам деятельности органов государственной власти под председательством Александра Куниловского, который ранее четко озвучил свою позицию, и она в корне расходится с позицией инициативной группы, выступающей за возвращение к так называемым народным выборам.

Напомним, в Оренбурге образовалась инициативная группа из 28 человек: активных горожан, политиков, общественников. Они объединились с тем, чтобы отстоять право проведения в регионе прямых выборов градоначальников. Решить поставленную задачу инициативная группа намеревается с помощью референдума. При этом оренбуржцы понимают, что путь будет долгим и тернистым.