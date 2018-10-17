Хельсинки, 17 октября, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Предприниматели Финляндии и Казахстана подписали десятки контрактов на общую сумму более $600 млн, заявил 17 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе совместного заявления с президентом Финляндии Саули Ниинистё, сообщает «Казинформ».

Akorda.kz Нурсултан Назарбаев и Саули Ниинистё

Глава Казахстана отметил, что стороны могут сотрудничать в горно-металлургической промышленности, химии, машиностроении, сельском хозяйстве и в сфере высоких технологий.

Напомним, 17 октября Нурсултан Назарбаев обсудил с Саули Ниинистё вопросы двустороннего сотрудничества. В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы международной политики, в том числе отношения Европы и Туркестана.