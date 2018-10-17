Екатеринбург, 17 октября, 2018, 13:51 — ИА Регнум. В Свердловской области снова отложили переход на новую схему работы с твёрдыми коммунальными отходами. Региональные операторы приступят работе по новой схеме с 1 января, сообщил журналистам министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорная реформа

Он отметил, что с 1 января все регионы России перейдут на новую схему работы. А в декабре должны появиться методики определения тарифов за вывоз мусора.

Напомним, ранее новую схему планировали внедрить на Среднем Урале с 1 июля. Потом срок сдвинули на 1 ноября. В результате мусор из частного сектора Екатеринбурга оказалось некому вывозить. На улицах возникли свалки.

В ситуацию вмешалась прокуратура, которая потребовала от чиновников обеспечить вывоз мусора.